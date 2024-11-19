تعرف على أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، داخل أسواق ومحلات الصاغة، حيث صعد سعر الذهب عيار 21 خلال التحديثات الفورية بقيمة 70 جنيها للجرام الواحد، كما شهد سعر الذهب عالميًا ارتفاعا في تحديثات البورصة العالمية، وخلال السطور التالية تحديثات سعر الذهب وفق المعلن من شعبة الذهب.

شهد سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 ارتفاعا في أسواق الصاغة، وفقًا لما أوضحته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ليسجل 4217 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعا داخل أسواق الصاغة المحلية 3690 جنيهًا.



سجل سعر الذهب عيار 18 داخل أسواق الصاغة المحلية قيمة: 3162 جنيها.



ارتفاع عيار 21 لهذا المستوى..سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 في الصاغة (آخر تحديث)

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، نحو 29520 جنيها.



سعر الذهب عالميًا

وفيما يتعلق بـ أسعار الذهب عالميًا، بلغ سعر أوقية الذهب 2635 دولارًا.