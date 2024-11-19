تأييد الحُكم بالسجن 10 سنوات لتاجري الحشيش في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة مُستأنف، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بتأييد حُكم الإدانة بحق مُدانين بالاتجار في الحشيش في دار السلام.

صدر الحُكم برئاسة القاضي أسامة قنديل، وعضوية القاضيين إبراهيم محمد أبو السعود وأمير المؤمنين حسن حسنن وحضور محمد سرحان وكيل النيابة، محمد طه أمين السر.

وكانت محكمة جنايات "أول درجة" قد قضت يوم 9 مارس الماضي بمُعاقبة إيهاب.أ وحسام.ح بالسجن المُشدد 10 سنوات وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه.

وتضمنت العقوبة مصادرة المضبوطات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتُهمين أنهما وآخر سبق الحكم عليه في يوم 18 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أسندت إليهم أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا واحرزوا ذخائر (خمس طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون ان يكون مرخصاً له بحيازتها وإحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قاوموا بالقوة والعنف موظف عام هو ضابط ومعاون مباحث قسم شرطة دار السلام، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته غبان ضبطهم وبسببها بأن أشهر المتهم الثاني بوجهه سلاحاً نارياً مُهدداً إياه بإلحاق اذى بدني به لمنعه من ضبطهم مُحرزين الجواهر المخدرة.