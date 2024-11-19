استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بقرى مطاي

تابع تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، سير العمل واستمرار رفع المخلفات وتكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة مطاى، لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية الى المصالح الحكومية، وتمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات.

بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، ، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة.

قامت الوحده المحليه لقريه حلوه بالاستمرار في أعمال النظافه اليوميه ورفع التراكمات من نقط التجميع بقريه حلوه والقرى التابعه لها ورفعها الي المقلب الرئيسي بحضور سعيد أبو زيد رئيس القريه.

وتستمر الوحده المحليه لمجلس قروي ابوان في أعمال النظافه اليوميه ورفع التراكمات من نقط التجميع بقريه ابوان والقرى التابعه لها ورفعها الي المقلب الرئيسي حفاظاً على صحة المواطنين بحضور عادل عبد الوهاب رئيس القريه.



كما تابع اليوم رئيس المركز بدء أعمال الحفر لتركيب انابيب الغاز الطبيعي بقريه ابوان.

كما تستمر الوحده المحليه لمجلس قروي منبال في أعمال النظافه اليوميه ورفع التراكمات من نقط التجميع بقريه منبال والقرى التابعه لها ورفعها الي المقلب الرئيسي حفاظاً على صحة المواطنين و للحد من انتشار الأمراض تحت إشراف هشام عبد الحليم رئيس القريه ومسئولي البيئه والحمله الميكانيكيه.