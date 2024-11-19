منتخب اليابان يواصل عروضه القوية ويسحق الصين في تصفيات آسيا

عزز منتخب اليابان موقعه في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما سحق الصين بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

سيطر منتخب اليابان على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وترجم سيطرته إلى هدفين في الشوط الأول.

افتتح كوكي أوجاوا التسجيل للمنتخب الياباني في الدقيقة 39، قبل أن يضيف كو إيتاكورا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+6.

منتخب اليابان يقترب من التأهل للمونديال

حاول منتخب الصين العودة إلى المباراة في الشوط الثاني، وتمكن من تقليص الفارق عن طريق لين ليانجمينج في الدقيقة 48.

ولكن الفرحة لم تدم طويلًا، حيث أضاف كوكي أوجاوا الهدف الثالث للساموراي في الدقيقة 54، ليقتل آمال المنتخب الصيني في العودة إلى المباراة.

بهذا الفوز، واصل منتخب اليابان عروضه القوية في التصفيات، كما وضع قدمًا في نهائيات مونديال 2026.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب اليابان رصيده إلى 16 نقطة على صدارة المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد الصين عند 6 نقاط في المركز الخامس.