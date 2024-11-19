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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: الطاقة النووية تسهم في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الطاقة النووية هي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، فهي طاقة نظيفة لا تنشأ عنها أي انبعاثات كربونية، وتسهم بصورة فعالة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري، والحد من ظاهرة التغير المناخي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الاحتفال السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، المنقول عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن محطة الضبعة النووية، إلى جانب كونها مشروعا لتوليد الكهرباء، فهي أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها ومختلف أبعاد التنمية المستدامة.

وتابع: "في هذا الصدد أود أن أتقدم لكل العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالشكر على ما نشهده من إنجازات ملموسة، يتم تحقيقها يومًا تلو الآخر".

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