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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لرفع اللافتات الإعلانية غير المرخصة بمطاي

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي  برئاسة تاج جلال أبوسداح رئيس مدينة ومركز مطاي حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير مرخصة من الشوارع و الميادين علي مستوى المدينة. 

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الكهرباء والإنارة العامة، وإداره الاشغالات، وبحضور مسئولي اداره الإعلانات بالمركز. 
 أسفرت الحملة عن ازالة عدد كبير من  الاعلانات العشوائي بدون تراخيص من قبل الجهات المهنية، وتم تحرير محاضر المخالفين واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه تجاههم  وتكثيف حملات الازاله للوحات المخالفه غير المرخصة لمنع استغلال المساحات الاعلانيه دون وجه حق والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري بمداخل ومخارج المدينة. 
 ونبهت اداره الإعلانات بالوحده المحليه على أصحاب اللافتات الاعلانيه، بضرورة الإسراع في استخراج رخصه اللافتات الاعلانيه.

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