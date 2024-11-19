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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم: بدء فحص طعون انتخابات الاتحادات الطلابية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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عقدت لجنة فحص طعون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم للعام الجامعي 2024 /2025، برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعضوية وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمود عبد المنعم محفوظ عضوًا قانونيًا، ولمياء كساب، مدير عام رعاية الشباب، والطالبة ميرنا عزت روحي، والطالب مينا أشرف فاروق، وذلك اليوم الثلاثاء، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

صرح الدكتور عاصم العيسوي أن لجنة فحص الطعون قد فحصت 11 طعنًا، موضحًا أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم قد بدأت اعتبارًا من يوم الخميس بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم تلقي طلبات الطعون.

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