لافروف: نشرنا عقيدتنا النووية وأتمنى أن يقرأها الغرب بشكل كامل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: نشرنا عقيدتنا النووية وثبتناها بشكل دستوري، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأعرب وزير الخارجية الروسي، عن تمنياته أن "أن يقرأها الغرب بشكل كامل".

وفي وقت سابق، من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوّاتها سيطرت على قرية أخرى في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا تقع قرب مدينة بوكروفسك التي تُعد مركزًا لوجستيًا مهمًا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إن القوات الروسية "حرّرت بلدة أورلوفكا"، مستخدمة الاسم الروسي لقرية أورليفكا.