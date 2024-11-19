ads
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: اكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربعة بالضبعة اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في بداية هذا العام كانت القيادة السياسية شاهدة على تحقيق «الصبة» الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال الفيديو كونفراس.

وأضاف مدبولي، في كلمته أمام الاحتفال السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، وعرضته قناة "إكسترا نيوز": "شرفت بالحضور من أرض موقع محطة الضبعة النووية، واليوم يكتمل تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربع بمحطة الضبعة".

وتابع: "كل الشكر والتقدير لكل العاملين بهيئة المحطات النووية على عملهم الجاد والمتواصل من أجل تحقيق الحلم المصري بتحقيق محطة للطاقة النووية".

إكسترا نيوز الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي الصبة الخرسانية الأولى الطاقة النووية المحطات النووية فلاديمير بوتين محطة الضبعة النووية