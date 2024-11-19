التحقيق في اتهام بائع متجول بتمزيق جسد شاب بالبساتين

بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة طعن بائع متجول لشاب جامعي طعنة نافذة في البطن.

وانتقل فريق من النيابة لسماع أقوال الشاب المجني عليه، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه، وتشاجرا سويًا، إثر ارتطامه به، فقام بائع آخر بالتدخل والتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته بطعنات في الصدر والبطن، وسقط غارقًا في دمائه.

وطلبت تفريغ كاميرات المراقبه وتحريات المباحث، وتقرير طبي شامل بحالة المجني عليه من المستشفي.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله طالبًا مقيمًا بمحافظة الجيزة، مصابًا بطعنة نافذة في البطن والصدر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنه “بائع متجول”، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.