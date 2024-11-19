ريال مدريد يعلن خضوع «ميليتاو» لعملية جراحية ناجحة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن خضوع مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

وتعرض ميليتاو لهذه الإصابة القوية خلال مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، والتي فاز بها الملكي برباعية نظيفة.

وأكد ريال مدريد أن العملية الجراحية للمدافع إيدير ميليتاو، أجريت بنجاح على يد الدكتور مانويل لييز تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وأن اللاعب سيبدأ رحلة تأهيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

الرباط الصليبي يضرب ميليتاو من جديد

وتعتبر هذه الإصابة هي الثانية من نوعها التي يتعرض لها ميليتاو في غضون موسمين، حيث كان قد غاب عن معظم مباريات الموسم الماضي بسبب إصابة قطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى.

وبهذا، يغيب ميليتاو عن الملاعب لفترة طويلة، إذ انتهى موسمه مع الريال، مما يمثل ضربة قوية لخط دفاع ريال مدريد، خاصة مع غياب دافيد ألابا للإصابة أيضًا.

وفي ظل غياب ميليتاو وألابا، يجد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نفسه أمام تحدٍ كبير في بناء خط دفاع متماسك، حيث يقتصر الخيارات حاليًا على الألماني أنطونيو رودريجير.

يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 6 نقاط عن الغريم التقليدي برشلونة المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة للميرينجي أمام فالنسيا.