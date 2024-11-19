النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بمشاركة 76 عضوًا

عقد المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، ورشة عمل تحت عنوان "بداية جديدة"، بمقر رئاسة الهيئة، بمشاركة 76 من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف النيابات والدرجات القضائية بداية من معاون نيابة حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة، بالنظام الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي.

وفي كلمته رحب المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وبالحضور، مؤكدًا دعم المستشار رئيس الهيئة لإقامة مثل هذه الفعاليات والتي تأتي ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة " التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى التركيز على بناء الإنسان كأولوية أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أهمية عقد مثل هذه الورشة لما ترسخه من قيم ومفاهيم إنسانية وقضائية بداخل الأعضاء؛ بما يدعمهم في عملهم ويعزز من تطوير مهاراتهم الذاتية والذهنية للارتقاء بأدواتهم التي تعينهم على أداء رسالتهم السامية عبر تعزيز قدرات الأفراد على مختلف الأصعدة الشخصية والمهنية والاجتماعية.

وألقى المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة رحب فيها بالأعضاء الحضور، وأعرب عن سعادته البالغة لما لمسه من حرصهم على المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المختلفة لاكتساب العلم والمعرفة بما ينعكس على حياتهم المهنية والعملية.

وأكد على حرص النيابة الإدارية على المشاركة في مبادرة " بداية جديدة " التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل تحقيق أهدافها التوعوية التي تستهدف ترسيخ الهوية المصرية والاستثمار في رأس المال البشري من خلال دعم المهارات، وحث سيادته على ضرورة أن تكون هذه المشاركة مرتكزة على الجانب العملي والمهني للأعضاء من خلال ترسيخ القيم والمبادئ، التي تطور من القدرة على أداء العمل من أجل تحقيق الرسالة القضائية السامية، وذلك برفع الروح المعنوية لأعضاء، وتنمية قدراتهم على مواكبة التحديات، لاسيما التي تواجههم في بيئة العمل.

هذا وقد تضمن برنامج ورشة العمل مجموعة من المحاضرات وفقاً للترتيب الزمني التالي:

- "فن التواصل والقيادة "وقد القتها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني– عضو مركز التدريب القضائي.

- "مهارات التفكير الإيجابي، ومهارات تطوير الذات" القاها الدكتور محمد فوزي والي – أستاذ تكنولوجيا التعليم والخبير الدولي في التطوير الإداري والمؤسسي والعميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور.