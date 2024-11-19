ڤودافون مصر تحصد جائزة SHRM الذهبية للتميز في التنوع والشمولية

أعلنت ڤودافون مصر عن فوزها بجائزة التميز الذهبي في مجالي التنوع والشمولية في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض (2024 SHRM Mena) للسنة الثانية على التوالي.

كما فازت الشركة بالجائزة الفضية للسلامة والصحة المهنية، تقديراً لمشاريعها الرائدة في خلق بيئة عمل شاملة وصحية لكل موظفيها.

أقيمت مراسم توزيع الجوائز في المملكة العربية السعودية يوم 14 نوفمبر الماضي، حيث تسلمت الجائزة شيرين محمدي، مدير إدارة المواهب والقدرات البشرية في ڤودافون مصر، نيابة عن الشركة.

جوائز جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM MENA) هي جوائز إقليمية على مستوي الشرق الأوسط، تمنحها الجمعية للأفراد والشركات التي تحقق إنجازات بارزة في مجال إدارة الموارد البشرية، ويتم منحها تقديراً للتميز في تطوير بيئات عمل شاملة وداعمة، كما تُسلط الضوء على السياسات والمبادرات التي تعزز التنوع والمساواة ورفاهية الموظفين في بيئة العمل.

قالت نجلاء قناوي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في ڤودافون مصر، تعليقًا على هذا الإنجاز "إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة للسنة الثانية على التوالي يعكس التزام ڤودافون مصر المستدام بخلق بيئة عمل شاملة وداعمة لجميع موظفينا. إننا فخورون بمبادراتنا التي لا تقتصر على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب فقط، بل تمتد أيضًا لدمج متحدي الإعاقة في بيئة العمل. كما نسعى جاهدين لتحسين سلامة وصحة فريقنا، بما يساهم في بناء بيئة عمل متوازنة وأكثر فاعلية. كل الشكر والتقدير لجميع أعضاء فريق العمل على جهودهم المستمرة ومساهماتهم التي كانت العنصر الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز المتميز.”

هذا وتؤكد ڤودافون مصر على مواصلة التزامها بتطوير بيئة العمل، من خلال وضع معايير شاملة تضمن تعزيز التنوع والمساواة، بالإضافة لتعزيز سلامة وصحة الموظفين.