فوز تاريخي لمنتخب إندونيسيا على السعودية في تصفيات آسيا

حقق منتخب إندونيسيا فوزًا تاريخيًا على السعودية بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد جيلورا بونج كارنو في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

الشوط الأول شهد سيطرة سعودية نسبية، إلا أن الضيوف فشلوا في ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف، ليتلقوا صدمة قوية في الدقيقة 32، عندما افتتح مارسيلينو فيردينان التسجيل للمنتخب الإندونيسي، مستغلاً خطأ فادحا في دفاع الأخضر.

وفي الشوط الثاني، عاد فيردينان ليوقع على الهدف الثاني في الدقيقة 57، ليؤكد تفوق منتخب إندونيسيا ويصعب مهمة المنتخب السعودي في العودة إلى المباراة.

منتخب السعودية يتلقى أول هزيمة من إندونيسيا تاريخيًا

ويحمل هذا الفوز، انتصارًا تاريخيًا للمنتخب الإندونيسي على منتخب السعودية، إذ أن الأخضر خسر لأول مرة من إندونيسيا على مر التاريخ، كما إنه الفوز الأول بالنسبة لأصحاب الأرض.

ووضعت الخسارة منتخب السعودية في موقف صعب، حيث يتبقى له مباراتان حاسمتان في مشواره نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد منتخب السعودية عند النقطة السادسة في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 مؤقتًا، فيما ارتفع رصيد منتخب إندونيسيا إلى 6 نقاط الذي جاء في المرتبة الثالثة، ليتساوى مع أستراليا صاحب المركز الثاني، ويسبق السعودية بفارق الأهداف.