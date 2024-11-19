جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده من لواء جولاني جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين من لواء جولاني في معارك جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقبل قليل، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين صرح بأن هناك بعض الثغرات والنقاط المتعلقة بوقف إطلاق النار، لكن خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تم تقليص هذه الفجوات، وأنه سيكون هناك عمل دؤوب خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، أنّ اللقاء بين المبعوث الأمريكي ونبيه بري استمر ساعتين، مشيرا إلى أنه يعتبر أطول اجتماع يعقده رئيس مجلس النواب اللبناني مع هوكستاين الذي سبق وزار العاصمة اللبنانية بيروت مرات كثيرة منذ بداية التوترات على الجنوب اللبناني وحتى الآن، مما يعني وجود الكثير من النقاشات التي دارت حول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وتابع: «هناك مطالب وإصرار لبناني على الحفاظ على السيادة اللبنانية ومنع إعطاء دولة إسرائيل أي حق لانتهاك هذه السيادة برا وجوا وبحرا».