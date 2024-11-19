جامعة المنصورة تطلق برنامج "التعليم من أجل الاستدامة"

أعلنت جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اليوم، إطلاق البرنامج التدريبي "التعليم من أجل الاستدامة" تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

وأكد الدكتور محمد عبدالعظيم، على أهمية تعزيز مفهوم الاستدامة في قطاع التعليم، ودور هذا البرنامج في نشر الوعي وتطوير الكفاءات لتحقيق التنمية المستدامة.

واضاف ان البرنامج يهدف إلى تقديم رؤى حديثة حول التعليم كأداة محورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات المشاركين من مختلف الكليات والقطاعات.

تضمن البرنامج التدريبي محاضرات قدمها خبراء في مجالات الاستدامة والذكاء الاصطناعي.

والقى الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للاستدامة البيئية، محاضرة تناولت موضوعات رئيسية تتعلق بتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية وأهميتها في مواجهة التحديات العالمية.

حاضر الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي لبرنامج إدارة الموارد المائية في منظمة سيداري، حول دمج مفهوم الاستدامة في تنمية الموارد المائية وأهمية إدارة هذه الموارد لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة.

واختُتم البرنامج بمحاضرة المهندسة هدى شقرة، من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ناقشت تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات.

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