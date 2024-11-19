الكشف على 248 مريضًا ضمن قافلة في مستشفى الصحة النفسية بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، توقيع الكشف على 248 مريضاً وذلك ضمن فعاليات قافلة استثنائية في مستشفى الصحة النفسية بدميرة دعما للمبادرة الرئاسية" صحتك سعادة "للصحة النفسية.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، أن القافلة تضمنت فحص 80 حالة باطنة و92 عظام إلى جانب 132 حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الضغط والسكر. لافتاً إلى أن هذه القوافل العلاجية المجانية تُنظم بشكل أسبوعي في إطار حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة .

وفى سياق متصل نظمت مديرية الصحة,الأسبوع الماضي، قافلة علاجية فى قرية قراش التابعة لمركز بلقاس جرى خلالها توقيع الكشف على 944 وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل

تضمنت القافلة إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 140 حالة ، وفحص 47 حالة بالأشعة والسونار، بالإضافة إلى إجراء 176تحليلًا بمعمل الدم و الطفيليات علاوة على 236 حالة عظام و 51 رمد علاوة على تحويل 20 حالة للمستشفيات واستصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة .

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