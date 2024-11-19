رئيس جامعة أسيوط يبحث مستجدات مشروع المقر الجديد لمعهد بحوث البيولوجيا الجزيئية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الثلاثاء؛ وفدًا من الهيئة العربية للتصنيع، برئاسة المهندس عصام نور الدين مدير عام التسويق برئاسة الهيئة، وذلك لمناقشة مستجدات مشروع المقر الجديد المخصص لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة.

حضر اللقاء؛ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو عبدالفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، أيمن شحاته أمين الجامعة المساعد، والمهندسة سوسن إبراهيم مدير عام الإنشاءات بالجامعة، سحر جمال بالمكتب الفني لرئيس الجامعة.

وفي مستهل اللقاء؛ رحّب الدكتور أحمد المنشاوي؛ بوفد الهيئة العربية للتصنيع؛ معربًا عن تقديره للدور البارز للهيئة؛ كأحد الكيانات الصناعية المهمة والرائدة محليًا وعربيًا في مختلف مجالات الأنشطة الصناعية والإنشائية الممتدة على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى تعاون الهيئة العربية للتصنيع المخلص والبنّاء مع جامعة أسيوط في إنشاء وتجهيز عدد من المشروعات المهمة والفارقة فى تاريخ الجامعة، على مدار السنوات السابقة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك المُبرم بين الجانبين، معربًا عن ثقته في استمرار نجاح هذا التعاون القائم، وامتداده ليشمل مجالات عديدة، تتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة والشاملة.

وتناول اللقاء؛ بحث مستجدات مشروع المقر الجديد المخصص لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بمجمع البحوث المتكامل بالجامعة، واستعراض حجم الإنجازات التي تمت؛ وذلك تمهيدًا لتقديمه كمشروع رئاسي وافتتاحه فى أقرب وقت ممكن؛ إلى جانب مناقشة تطورات عدد من المشروعات الأخري والجاري تنفيذها بالجامعة.