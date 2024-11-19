شوبير يحرس عرين منتخب مصر أمام بتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل فريقه أمام بتسوانا في المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ والتي حسمها الفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.

وجاء التشكيل كالتالي:

مصطفى شوبير

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

محمد ربيعة

محمد حمدي

مروان عطية

ناصر ماهر

محمود حسن تريزيجيه

طاهر محمد طاهر

عمر مرموش

مصطفى محمد

والبدلاء

محمد عواد - المهدي سليمان - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - مصطفى فتحي - محمود زلاكا - إيراهيم عادل - أسامة فيصل.