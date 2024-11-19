استمرار حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بـ15 مايو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، استمرار حبس عاملين وتاجر خردة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم (عاملان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الوحدات السكنية المغلقة حديثة الإنشاء بأسلوب "كسر الباب" وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة – كمية من الأسلاك الكهربائية – كمية من مفاتيح الكهرباء – بعض الأدوات والعدد المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية ( مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.