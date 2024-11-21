منارة ثقافية جديدة في المنوفية.. افتتاح مكتبة مصر العامة بدنشواي

في إطار رؤية الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى بناء الإنسان وتعزيز الوعي الثقافي، شهدت محافظة المنوفية افتتاح مكتبة مصر العامة بقرية دنشواي، مركز الشهداء، باستثمارات بلغت 3 ملايين جنيه، حضر الافتتاح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين.

صرح ثقافي متكامل

أُقيمت المكتبة على مساحة 700 متر مربع، وتضم ست قاعات متنوعة تشمل قاعات استقبال، حاسب آلي، تدريب، أطفال، كبار، بالإضافة إلى مساحة مخصصة للأنشطة الخارجية، تهدف المكتبة إلى دعم الحركة الثقافية والتعليمية بالمحافظة، وتشجيع القراءة والأنشطة الفنية بين جميع الفئات العمرية، خاصة الأطفال والشباب.

قرية دنشواي ضمن قرى مبادرة "حياة كريمة"

تأتي أهمية إنشاء المكتبة في قرية دنشواي باعتبارها إحدى القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية من خلال توفير خدمات متكاملة للمواطنين، ويمثل هذا المشروع خطوة محورية لدعم التنمية الثقافية والتعليمية في القرية، وتوفير بيئة معرفية تساهم في رفع وعي السكان وتعزيز مهاراتهم.

خدمات ثقافية متكاملة

تقدم المكتبة خدمات معلوماتية وثقافية متطورة، بما في ذلك مكتبة إلكترونية، معارض فنية، وبرامج تدريبية تستهدف تنمية المهارات، كما توفر المكتبة المتنقلة خدماتها للقرى والنجوع النائية، لتعزيز الوعي الثقافي وإتاحة المعرفة للجميع.

أهمية المكتبات في تنمية المجتمع

صرح السفير رضا الطايفي بأن مكتبات مصر العامة تهدف إلى التوسع في إنشاء المزيد من المكتبات كمنارات تعليمية وثقافية، وأكد أن هذا المشروع يأتي في سياق دعم أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بدور محافظة المنوفية في دعم هذا القطاع.

من جانبه، وصف اللواء إبراهيم أبو ليمون افتتاح المكتبة بأنه "نقلة نوعية" في العمل الثقافي بالمحافظة، مؤكدًا أهمية دور المكتبات في تشكيل وعي الأجيال، وتقديم أنشطة تعليمية وفنية تسهم في بناء مجتمع متطور ومثقف.

نحو مستقبل ثقافي واعد

إن إنشاء مكتبة مصر العامة بدنشواي يُعد إضافة قيّمة للمشهد الثقافي في المنوفية، ورسالة واضحة عن التزام الدولة بتعزيز الهوية الثقافية وبناء الإنسان وفق رؤية الجمهورية الجديدة.

كما يعكس المشروع جهود الدولة في تطوير القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، من خلال تقديم خدمات ثقافية وتعليمية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ما يجعل المكتبة نموذجًا يحتذى به في تعزيز ثقافة المعرفة والابتكار.

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