فريق بـ “هندسة المنصورة” يفوز بالمركز الأول في مسابقة AAKRUTI Global بدولة الهند

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، فوز فريق Momentum من كلية الهندسة بجائزة Encouragement من بين 1700 فريق عالمي في مسابقة AAKRUTI Global 2024، التي أُقيمت في دولة الهند خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2024.

وقال رئيس جامعة المنصورة فى تصريحات صحفية، إن الفريق من طلاب كلية الهندسة تأهل في المسابقة المحلية التي أُقيمت في سبتمبر الماضي، برعاية فرع شركة 2B Cadcam في مصر، وحصد المركز الأول من بين 156 فريقًا مشاركًا من مصر، مما أتاح له التأهل إلى المنافسة العالمية، وقد نافس الفريق 11 فريقًا من دول مختلفة، مثل: الهند وإسبانيا وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا، في مدينة بونيه، الهند.

وأوضح خاطر أن الابتكار الذي قدمه فريق Momentum هو تصميم "زجاجة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة تقوم بفلترة المياه الملوثة من أي مصدر مائي وتوفير مياه نظيفة صالحة للشرب"، والذي يحمل اسم Bio bottle، تحت إشراف الدكتور أحمد سامح عبد العزيز، المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي. وضم الفريق الطلاب: منار الحسيني رشاد، هدير السعيد شلبي، محمد معوض فؤاد، أحمد حسين أبو زيد، وأحمد مصطفى قنديل.

جدير بالذكر أن فريق كلية الهندسة بجامعة المنصورة حصل على درع الجائزة المتميز مع دعم مالي قدره 250 دولارًا، بالإضافة إلى العديد من الجوائز والتذكارات من الجهة المنظمة للحدث، تتضمن ميداليات، تيشيرتات، وخدمات هندسية مقدمة للطلاب من الشركة.