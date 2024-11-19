أستاذ علاقات دولية: مصر لديها ثقل وعلاقات متوازنة مع كل دول العالم

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ قمة مجموعة العشرين تسلط الضوء على فكرة الشمول الاجتماعي في إطار مقاومة الفقر والجوع، موضحا أنّ القمة تحاول إيجاد شراكات بين دول الشمال والجنوب، بهدف تقليل الفجوة الموجودة بين الدول الأكثر تقدما والفقيرة.

وأضاف «الشيمي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ قمة مجموعة العشرين تضم دولا صناعية كبرى لديها ميراث طويل من التعاون في إطار الواقع الدولي ما بعد الفترة الاستعمارية وتأثيرها على دول الجنوب، مشيرا إلى أنّ المشاركة المصرية في القمة يعكس المكانة الاستراتيجية لها باعتبارها نقطة تلاقي القارات الرئيسية في العالم.

وتابع: «اختيار مصر كمركز لسلاسل الإمداد العالمية ناتج عن اختيار دولة لديها ثقل وعلاقات متوازنة مع كافة دول العالم، مما يصب في الصالح المصري في إطار التعامل مع الأزمات».