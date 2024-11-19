محافظ الدقهلية يوجه بتمهيد طرق ومداخل القرى استعدادًا لسقوط الأمطار

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة النظافة اليومية واستمرار حملات النظافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وتمهيد طرق ومداخل القرى والعزب وتسوية الأماكن المنخفضة قبل تجمع الأمطار.

وكلف المحافظ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالتأكد من جاهزية سيارات وجرارات كسح وشفط مياه الأمطار وتسليك البالوعات والتأكد من جاهزيتها تحسبا لهطول الأمطار .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية ورجال الدين.

وأوضح محافظ الدقهلية أن متابعة أعمال المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة وسرعة الرد على الطلبات والشكاوى المقدمة،وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة وتعظيم الاستفادة من الموارد واستخدامها في تحسين الخدمات من أولويات العمل الحكومي.

كما أكد محافظ الدقهلية على التوسعة في إقامة منافذ البيع بكافة المراكز والمدن والأحياء للبيع بسعر أقل من السوق وفي حالة تجاوزها في الأسعار يتم استبدال أصحابها بأشخاص جدد حرصا على توفير المواد الغذائية والسلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين.