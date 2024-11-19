ads
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة العريش تكرم الإداريين المحالين للمعاش في يوم الوفاء

جامعه العريش تكرم
جامعه العريش تكرم الإداريين في يوم الوفاء لمن بلغوا سن المع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم رئيس جامعة العريش الدكتور حسن الدمرداش الإداريين من بلغوا سن المعاش في لفتة طيبة في حضور أشرف عبد الفتاح أمين عام الجامعة والمستشار صبري عطية مدير عام الشئون القانونية، وعدد كبير من مديري الإدارات والعاملين بالجامعة.

ويأتي هذا تكريمًا وتقديرًا لجهودهم والعمل المتميز الذي قاموا به خلال فترة عملهم طوال رحلة عطاء كبيرة، وأشار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أن تكريم بلوغ سن المعاش هو تكريم لمسيرة ورحلة من العطاء والإخلاص والتفاني في العمل.

 كما أكد أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم في خدمة الجامعة ومصرنا الحبيبة، كما حث جميع العاملين على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين العاملين في جميع الإدارات والكليات لتحقيق أهداف الجامعة، حيث إن العاملين بالجامعة هم ركيزة أساسية في منظومة الجامعة وأحد العوامل المهمة التي تساعد على تطوير وارتقاء الجامعة.

وفي النهاية قدم الشكر لجميع العاملين علي جهودهم المستمرة في خدمة الجامعة وحرصهم وتفانيهم في تحقيق رؤيتها ورسالتها.

الدكتور حسن الدمرداش جامعة العريش بلوغ سن المعاش العريش الشئون القانونية