جامعة العريش تكرم الإداريين المحالين للمعاش في يوم الوفاء

كرم رئيس جامعة العريش الدكتور حسن الدمرداش الإداريين من بلغوا سن المعاش في لفتة طيبة في حضور أشرف عبد الفتاح أمين عام الجامعة والمستشار صبري عطية مدير عام الشئون القانونية، وعدد كبير من مديري الإدارات والعاملين بالجامعة.

ويأتي هذا تكريمًا وتقديرًا لجهودهم والعمل المتميز الذي قاموا به خلال فترة عملهم طوال رحلة عطاء كبيرة، وأشار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أن تكريم بلوغ سن المعاش هو تكريم لمسيرة ورحلة من العطاء والإخلاص والتفاني في العمل.

كما أكد أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم في خدمة الجامعة ومصرنا الحبيبة، كما حث جميع العاملين على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين العاملين في جميع الإدارات والكليات لتحقيق أهداف الجامعة، حيث إن العاملين بالجامعة هم ركيزة أساسية في منظومة الجامعة وأحد العوامل المهمة التي تساعد على تطوير وارتقاء الجامعة.

وفي النهاية قدم الشكر لجميع العاملين علي جهودهم المستمرة في خدمة الجامعة وحرصهم وتفانيهم في تحقيق رؤيتها ورسالتها.