اجتماع تحضيري استعدادًا لانطلاق مبادرة لمواجهة العنف ضد المرأة بوسط سيناء

أجري مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم اجتماعًا تحضيريًّا استعدادا لإنطلاق مبادرة معا ضد العنف ضد المرأة برعاية لواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء واللواء عاصم سعدون نائب المحافظ وبتعليمات من اللواء أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء.

عقدت وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بمجلس ومدينة الحسنة اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا، بحضور رئيسة وحدة تكافؤ الفرص ومنسقي الوحدة بالحسنة والجهات الشريكة في الحملة ممثلة في إدارة التعليمية وإدارة الشباب والرياضة، وإدارة الأوقاف بالحسنة.

وجري الاجتماع بحضور وليد عبد الحميد سكرتير المركز والمدينة والدكتور مهدي سالم مدير الإدارة التعليمية بالحسنة، وذلك لمناقشة دور ومهام كل جهة مشاركة في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تنظمها الوحدة سنويا لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

تناول الاجتماع تعريف الحضور بالمبادرة حيث أشارت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالحسنة بأن الحمله مدتها 16 يوما تنظمها الوحدة تحت شعار "معآ ضد العنف ضد المرأة "خلال الفترة من 24 نوفمبر حتي 8 ديسمبر المقبل .

وأشارت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بأن الحمله متعارف عليها دوليا ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي وتقوم الوحدة العامة بإطلاق هذه المبادرة سنويا من ديوان عام المحافظة بالتعاون مع الجهات الشريكة، ويتم من خلالها تنفيذ مجموعة من الأنشطة لمناهضة العنف القائم علي النوع الإجتماعي بهدف رفع الوعي المجتمعي العام بأشكال العنف ضد المرأة، وأهمية القضاء عليه، كما تهدف المبادرة أيضا الي رفع مستوي الوعي بالآثار السلبية التي يسببها العنف والإساءة علي المرأة وتخليص المجتمع من هذه الإساءة بشكل دائم والهدف العام هو القضاء علي كافة أشكال العنف ضد المرأة وإزالة الآثار المترتبة عليه سواء كانت إقتصادية أو اجتماعية أو نفسية.

وخلال الاجتماع تم وضع المقترحات والتوصيات اللازمه لبدء انطلاق فعاليات المبادرة يوم الأحد المقبل الموافق 2024/11/24 من ديوان عام المجلس والمدينة.