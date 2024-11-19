محافظ الدقهلية يكلف التنفيذيين بسرعة الرد على المتغيرات المكانية التي يجرى رصدها

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أهمية سرعة الرد من قبل مسئولي الأحياء والمراكز والمدن على المتغيرات المكانية التي يجرى رصدها والإخطار بها، مشيرا الى أن أي تأخير في الرد يمثل علامات استفهام وشكوك على المتأخرين .

وقال المحافظ موجها حديثه لمسئولي الجهاز التنفيذي: "لن أقبل التأخير في ملف المتغيرات تحت أي مبرر" .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية، اليوم، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والقيادات الأمنية.

وشدد محافظ الدقهلية، على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة والحفاظ عليها وتحصيل المستحقات أولا بأول، مؤكدا أنه لن يقبل التقاعس أو التقصير في تحصيل موارد الدولة من تقنين الأوضاع .

وأوضح "مرزوق" أن المحافظة حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملفات التصالح على مخالفات البناء بإجمالي 64 ألفا و 495 ملفا انتهى العمل فيها.

وأشاد محافظ الدقهلية بجهود السكرتير العام للمحافظة ومدير المكتب الفني والجهاز التنفيذي في انجاز ملفات التصالح وتحقيق المركز الأول بين مختلف المحافظات مشددا على الاستمرار في هذا الإنجاز.

وأشار محافظ الدقهلية أنه مثلما نشيد بالمجتهدين ونكافئ المتميزين، ندين ونعاقب المقصرين والمتقاعسين والمتواطئين وفقا للقانون .

كما شدد محافظ الدقهلية على المتابعة والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات على الأرض الزراعية والبناء المخالف وسرعة اتخاذ الإجراءات تجاه أي مخالفة.

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