وفد من اليونيسيف والهلال الأحمر يتفقد القافلة الطبية بقرية الظهير

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء يرافقه وفد من اليونيسيف والهلال الأحمر المصري جولة تفقدية بالقافلة الطبية بقرية الظهير بالشيخ زويد وكان في استقبالهم الدكتور طارق شوشة مدير إدارة الشيخ زويد الصحية.

يأتي ذلك بالتنسيق بين قافلة الهلال الأحمر المصري والتعاون مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وديوان عام محافظة شمال سيناء.

وأشار وكيل صحة شمال سيناء، إلى أن القافلة تقدم خدماتها لأهالي قرية الظهير وتوابعها بالمجان.

من جانبه أكد الدكتور محمود عميش بالمركز العام للهلال الأحمر المصري، دعم القوافل العلاجية للأماكن البعيدة بالقري والتجمعات والاماكن الأكثر احتياجًا.

وأشار الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إلى أن القافلة تضم عددا من التخصصات الطبية وهي، الأطفال، الرمد، النساء والتوليد، العظام، أنف واذن، بجانب الدعم النفسي.

وأوضح فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى، أن القافلة استمرارا لجهود الهلال الأحمر المصرى فى شمال سيناء فى تقديم المساعدات الطبية من خلال قوافل طبية تصل للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى جمعية الهلال الأحمر المصرى ووزارة الصحة لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان.