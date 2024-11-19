وفد اليونيسيف يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي

تفقد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والوفد المرافق له من اليونيسيف والهلال الأحمر أعمال تأهيل ورفع كفاءة مرافق مستشفى الشيخ زويد المركزي.

وتفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، بعد ظهر اليوم، أعمال رفع كفاءة مرافق وخدمات المياه والإصحاح بمستشفى الشيخ زويد المركزي، يرافقه وفد اليونيسيف والهلال الأحمر المصري بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يقوم بدور كبير في دعم القطاع الصحي بجانب تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء محافظة شمال سيناء

وأشار الدكتور محمود عميش بالمركز العام للهلال الأحمر المصري، إلي دعم الهلال الأحمر مستشفى الشيخ زويد المركزي بمدينة الشيخ زويد والتى تعد أهم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بشمال سيناء، في استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة