نهال عنبر: "حسام ابني بعد ربنا نجاني من الموت"

طمأنت الفنانة نهال عنبر جمهورها ومحبيها بعد نجاتها من الموت بسبب حريق فى منزلها.

وقالت فى تصريح خاص لـ "البوابة نيوز "حسام ابنى بعد ربنا نجانى من الموت والحمد لله ربنا لطيف والحمد لله انا بخير وتمام بستر وفضل من ربنا.

وكشفت أنها كانت نائمة وفوجئت بابنها حسام الحسينى يوقظها من النوم مفزوعا بعدما سيطر على حريق بسبب تابلوه الكهرباء بالمنزل والذى تسربت له مياه أدت إلى ماس كهربائى لتندلع النار بعدها.

وأضافت نهال عنبر أن ستر ربنا أن نجاها الحمد لله من الموت، عندما عاد حسام الحسينى إلى المنزل على غير عادته فى هذا التوقيت.

وتابعت الحمد لله الأمور مستقر، ويتم حاليا معرفة أسباب الماس وتدارك الموقف لتجنب تكراره.