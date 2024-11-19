محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم الجديد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال تطوير كورنيش شبين الكوم الجديد، وذلك عقب افتتاحه لمكتبة مصر العامة الجديدة بالشهداء، بحضور هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وتابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال الكورنيش، المقام علي مساحة 500 م تقريباً، حيث جاري إنشاء أحواض النباتات ومحلات الكلادينج وتركيب الحجر الهاشمى.

كما أطلع المحافظ علي نموذج الماكيت “لقطات منظورة”، واستمع إلى شرح مفصل عن آليات تنفيذ الأعمال وشدد علي ضرورة تضافر الجهود والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال وفق البرنامج الزمني المخطط لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز .

وأشار المحافظ إلي أن كورنيش شبين الكوم الجديد سيكون بمثابة نقلة حضارية بالعاصمة و يضم مساحات خضراء ومقاعد للمواطنين وبرجولات ومحلات تجارية وأكشاك وأعمدة ديكورية واضاءات حديثة ومنطقة ترفيهية للأطفال وسيساهم في توفير فرص عمل للشباب وخلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة.