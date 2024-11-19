"إي نوڤيت" و"بريميوم كارد" تتعاونان لتقديم حلول دفع رقمية متطورة في مصر

أعلنت شركة "إي نوڤيت"، التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بريميوم انترناشيونال لخدمات التمويل "بريميوم كارد"، بهدف إصدار وتشغيل وإدارة بطاقات بريميوم كارد مسبوقة الدفع وخدماتها الإضافية.

تلتزم "إي نوڤيت" بتوفير حلول رقمية متكاملة لبطاقات بريميوم كارد، بدءًا من تطبيق الهاتف المحمول وخدمة التحقق من هوية مقدمي الطلبات (KYC) لضمان أمان المعاملات.

كما يتيح تطبيق الهاتف المحمول من "إي نوڤيت" إدارة سهلة وسريعة لبطاقات "بريميوم كارد" من أي مكان. يضمن نظام الأمان المتطور من "إي نوڤيت" معاملات آمنة خالية من القلق لعملاء "بريميوم كارد"، ويشمل ذلك تقنيات متطورة مثل خدمة الأمان ثلاثي الأبعاد (3D Secure service) لحماية المعاملات عبر الإنترنت، وإدارة احتيال آنية (Real-Time Fraud Management) لرصد ومنع الأنشطة المشبوهة، وحلول التسوية والمصالحة (Settlement & Reconciliation service) لضمان دقة العمليات المالية.

ومن جانبها، أكدت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة "إي نوڤيت"، ان هذا التعاون إضافة قوية لمحفظة خدمات إي نوڤيت في قطاع البطاقات، حيث نواصل ريادتنا في تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء داخل السوق المصري."

وأكد أسامة، الرئيس التنفيذي لشركة بريميوم انترناشيونال لخدمات التمويل "بريميوم كارد"، انه من خلال الشراكة سيتم تعزيز خدمات بريميوم كارد وتوفير مزايا أكبر لعملائنا، بما يمنحهم إمكانية الوصول إلى آلاف المتاجر في مصر عبر منصات دفع أكثر أمانًا وسهولة."

تُعد بريميوم انترناشيونال لخدمات التمويل "بريميوم كارد" البطاقة الأولى من نوعها في مصر منذ عام 2002، حيث تقدم للعملاء حرية استخدام حدود الائتمان الخاصة بهم بدون حد أدنى للإنفاق أو دفعة مقدمة، وتتيح تقسيط المشتريات بأقل سعر للقسط وخطط دفع مرنة من 6 أشهر وتصل إلى 30 شهرًا، بما يسهل على العملاء الوصول إلى منتجات متنوعة من أكثر من 10,000 متجر في مصر.

تعتبر "إي نوڤيت"، التي كانت تعرف سابقًا باسم "إي كاردز"، رائدة في تقديم حلول الدفع الرقمي المتكاملة في مصر، حيث تقدم خدمات متميزة ومبتكرة تشمل إصدار البطاقات الرقمية، وخدمات البطاقات المُدارة، والحلول المتطورة للشركات والمؤسسات المالية.