ميكروأوبرا الإسبانية تشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تشارك فرقة "ميكروأوبرا" الإسبانية للمرة الثانية في مصر، حيث تستعد لتقديم عرضها المميز "ليري بيلولا" ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المقرر إقامته خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وتأتي مشاركة الفرقة بعد النجاح الكبير الذي حققته في مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في مايو الماضي، حيث لاقت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد. ليري بيلولا" يناقش حدود الإنسان ويفتح أبواب الإبداع



وتتناول المسرحية موضوع "حدود الإنسان" من خلال مونودراما موسيقية تسلط الضوء على القيود الاجتماعية والنفسية التي تمنع الأفراد من تحقيق إمكاناتهم. تدور أحداث العمل حول مغني أوبرا شهير دائم التأخر، مما يدفع مساعدته الخجولة إلى تسلية الجمهور بدلاً عنه، لتكتشف في خضم الأحداث أنه لا حدود للإبداع، وأن الأزمات قد تكون مفتاحاً لاكتشاف القوة الداخلية.



وتُعد "ميكروأوبرا" فرقة متخصصة في تقديم الأعمال الفنية من خلال الغناء والأوبرا بطرق مبتكرة ومبسطة، وتعمل منذ 15 عاماً على إنتاج أعمال تعكس القيم الإنسانية والمشاعر الرقيقة. قدمت الفرقة أكثر من عشرة أعمال أصلية، وتتميز بأسلوبها القريب من الجمهور والمستند إلى الأوبرا الكلاسيكية.



ويحظى العرض بدعم سفارة إسبانيا في مصر بالتعاون مع حكومة أراجون الإسبانية، ويُقدم يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بقصر ثقافة شرم الشيخ.

ويُقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية ومحافظة جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.