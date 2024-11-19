شبورة مائية وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد غدًا الأربعاء، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة علي مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 14 درجة.