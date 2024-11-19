إطلاق شركة HMD رسميًا في مصر بمعرض Cairo ICT

أعلنت شركة Human Mobile Devices (HMD)، الشركة الأوروبية المصنعة للهواتف الذكية أول ظهور رسمي لها في مصر خلال معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال المعرض، تستعد شركة HMD للكشف عن هاتفها الذكي الرائد، HMD Skyline 5G، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات الرائدة بما في ذلك الهواتف الذكية HMD Pulse Pro وHMD Aura وHMD Fusion وHMD Crest Max. كما يبشر هذا الإطلاق بتعاون مثير مع نادي برشلونة لكرة القدم، باعتباره الشريك الرسمي للهواتف المحمولة، وشركة Mattel، التي تقدم هاتف HMD Barbie™ الحصري.

لقد تم تصميم هاتف HMD Skyline 5G خصيصًا للمبدعين والمستخدمين المعاصرين، حيث يجمع بين التصوير الفوتوغرافي الاحترافي والتصميم المستدام. يتميز بكاميرا رئيسية ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا سيلفي مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل، ويلتقط صورًا مذهلة، مما يجعله الخيار الأفضل لمنشئي المحتوى. إنه مصنوع من الألومنيوم المعاد تدويره، ويوفر متانة وعمر بطارية رائع يصل إلى 800 دورة شحن. كما يعزز وضع Digital Detox الخاص به تجربة متوازنة للهواتف الذكية، مما يسمح للمستخدمين بقطع الاتصال عند الحاجة.

وتتعاون شركة HMD مع نادي برشلونة لكرة القدم، كشريك رسمي للهواتف المحمولة، لتقديم عروض ترويجية خاصة مستوحاة من برشلونة وتجارب مشتركة للتفاعل مع المشجعين المصريين. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون HMD مع شركة Mattel لإطلاق هاتف HMD Barbie™ في مصر. يجمع هذا الهاتف القابل للطي ذو الإصدار المحدود بين الجاذبية الكلاسيكية والتطبيق العملي، حيث يتميز بتصميم قابل للطي وأيقونات ذات طابع باربي ولوحة مفاتيح وردية زاهية. كما يدعم وظائف أساسية مثل الاتصال والرسائل النصية ويتضمن ميزات فريدة للصحة الرقمية مثل "Barbie Meditation" و"تذكيرات العناية الذاتية".

وأكد تامر الجمل، المدير العام لشركة HMD مصر وشمال أفريقيا، عن حماسه لإطلاق هذه المنتجات، أن المنتجات الجديدة لإطلاق مجموعة منتجات HMD الكاملة في مصر، وعرض الأجهزة التي تجسد الإبداع والجودة والتصميم الذي يركز على المستخدم. يوفر معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنصة المثالية للتواصل مع العملاء المصريين. إن مجموعتنا، بما في ذلك الهواتف الذكية والهواتف المميزة، إلى جانب التعاون مع نادي برشلونة لكرة القدم وشركة Mattel، تؤكد رغبة HMD في إحداث تأثير كبير في السوق المصرية".

ومن جانبه، أبرز سانميت كوشار، نائب رئيس HMD في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، سعادته بتأسيس الشركة في مصر قائلاً: " إن جهودنا لبناء التوزيع والتصنيع المحليين توضح إيماننا بإمكانيات مصر. ونحن ننظر إلى هذا كفرصة ليس فقط لتوسيع أعمالنا، ولكن أيضًا لتقديم مساهمات كبيرة للاقتصاد المحلي.

وبالتالي، من خلال تصنيع أجهزتنا هنا محليًا، فإننا لا نخلق فرص عمل فحسب؛ بل ننمي أيضًا المواهب ونشجع تقدم المجتمع. هذا أكثر من مجرد تكنولوجيا؛ إنه يتعلق بتطوير العلاقات والتعاون مع المصريين لخلق حلول تلبي احتياجاتهم وأهدافهم."