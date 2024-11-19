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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بدء الجلسة النقاشية لدانيس تانوفيتش بعد تكريمه في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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بدأت منذ قليل، "ماستر كلاس" مع المخرج السينمائي دانيس تانوفيتش، رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، والتي يديرها صانع الأفلام مروان عمارة وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

يقدم برنامج أيام صناعة السينما لهذا العام، هذه المحاضرة بمناقشة تفاصيل قيمة رؤية تانوفيتش حول مسيرته المهنية التي يشهد لها كل مشاهد وصانع في مجال السينما، الذي اشتهر بفيلمه الحائز على جائزة "أرض لا رجل فيها"، في فئة الأفلام الأجنبية، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى.

وتعد هذه المحاضرة فرصة فريدة للجمهور للتعرف على العالم السينمائي شديد الثراء و صانع أفلام حائز على جائزة الأوسكار.

دار الأوبرا المصرية مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 فعاليات ايام القاهرة لصناعة السينما