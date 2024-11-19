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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق مبادرة "بداية" بمديرية التنظيم والإدارة في البحر الأحمر

انطلاق مبادرة بداية
انطلاق مبادرة بداية بالتنظيم والادارة بالبحر الاحمر
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 انطلقت  فعاليات الدورة التدريبية لتعليم لغة الإشارة للعاملين بالمنظومة الصحية بالبحر الأحمر اليوم بمديرية التنظيم والادارة،  ، والتي تنظمها المديرية  للتدريب علي كيفية التعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع، وذلك لأول مرة بالقطاع الحكومي ،في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري ".


وأكدت، مروة الجمل مدبرية مديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر، ضرورة التواصل مع كافة فئات المجتمع وتلبية رغباتهم ، مشيرة أن تنفيذ هذه الدورات تساهم في صقل مهارات العاملين بالمنظومة الصحية لتلبية احتياجات المواطنين من ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع ومعرفة طلباتهم وتيسير التعامل معهم ، باعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى الهيئات والجهات التى تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تستمر لمدة 3 ايام بمديرية التنظيم والإدارة ، بحضور العديد من الأطباء واطقم التمريض بمديرية الصحة ،  التأمين الصحي ، ومرفق إسعاف البحر الأحمر ، و يتم شرح برنامج الدورة بواسطة الدكتورة رشا الخولي مدرب لغة الإشارة والتربية الخاصة ومعلم تربية خاصة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالغردقة .

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