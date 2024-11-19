الآلاف يشيعون جثمان اللاعب محمد شوقي بمسقط راسة بالغربية

شيع أهالي قرية الأبشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، جثمان اللاعب محمد شوقى لاعب نادى كفر الشيخ الرياضي، في جنازة مهيبة بمسقط رأسه، شارك فيها عدد كبير من أصدقائه ومحبيه وأقاربه، بحضور الدكتور محمد سعفان مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالغربية ، نائباً عن وكيل الوزارة ، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وأعضاء مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، إلى مثواه الأخير.

كما حرص وزملاء اللاعب الراحل على حضور مراسم صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، وشهد محيط منزل اللاعب تجمع أهالى القرية وزملائه وعائلته لصلاة الجنازة عليه وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن وفاة اللاعب محمد شوقي عبد العزيز إبراهيم لاعب كرة القدم بنادي كفر الشيخ، والذي تم استقباله بمستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه المفاجىء بمباراة لكرة القدم بملعب الزرقا إثر ابتلاع لسانه خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري الدرجة الثانية المصري، عندما سقط مغشيا عليه على أرض الملعب، وتم نقله إلى المستشفى ، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي إلا انه لم يستجب وفارق الحياة اليوم الثلاثاء.

وقدم يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ، خالص التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب محمد شوقي، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويذكر أن محمد شوقي من مواليد 7 يونيو 1995 ويبلغ من العمر 29 عامًا ولد بمحافظة الغربية انضم لفريق كفر الشيخ في دوري الدرجة الثانية المصري قادما من سبورتنج كاسل ،كما شارك في مركز قلب الدفاع، حيث سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: "غزل المحلة وسبورتنج كاسل ونادي دسوق".

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