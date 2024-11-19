إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالضبعة

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي على طريق مطروح، أمام محطة وقود مصر للبترول بالضبعة، في الاتجاه إلى مرسى مطروح، وتم نقل المصابين بسيارات لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.



استقبل مستشفى الضبعة المركزي، المصابين ، أحمد على حسين " 47 سنة " مدرس، من كفر الشيخ، مصاب كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وأيمن جمال قطب " 39 سنة " مدرس، من كفر الشيخ، الحالة العامة سيئة وتم عمل انعاش قلبي ورئوي، ومحمد محمد عبد الهادي " 53 سنة " مدرس، من محافظة البحيرة، مصاب كدمة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووليد محمد عثمان " 37 سنة " مدرس، من الدقهلية، مصاب بكدمة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وانتقل مسئولو الأجهزة المعنية، إلى مكان الحادث، فور تلقي البلاغ، للمشاركة في نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.