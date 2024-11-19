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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

روسيا تتهم بايدن بالتصعيد نحو حرب نووية بعد هجوم أوكراني بصواريخ أمريكية

بايدن
بايدن
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أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا حذرت فيه من تصاعد التوترات بعد تعرض منطقة بريانسك الروسية لهجوم صاروخي، حيث أكدت أن الهجوم تم باستخدام صواريخ باليستية أمريكية من طراز ATACMS، أُطلقت من الأراضي الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفي ظل ما وصفته بـ"حالة الفشل السياسي في الانتخابات الأمريكية"، قد يلجأ إلى تصعيد خطير يهدد الأمن العالمي، بما في ذلك احتمالية الانزلاق نحو حرب نووية.

وأكدت السفارة أن القوات المسلحة الروسية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد بكل الوسائل المتاحة، مشددة على موقف روسيا في الدفاع عن سيادتها وردع المعتدين.

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