أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا حذرت فيه من تصاعد التوترات بعد تعرض منطقة بريانسك الروسية لهجوم صاروخي، حيث أكدت أن الهجوم تم باستخدام صواريخ باليستية أمريكية من طراز ATACMS، أُطلقت من الأراضي الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفي ظل ما وصفته بـ"حالة الفشل السياسي في الانتخابات الأمريكية"، قد يلجأ إلى تصعيد خطير يهدد الأمن العالمي، بما في ذلك احتمالية الانزلاق نحو حرب نووية.

وأكدت السفارة أن القوات المسلحة الروسية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد بكل الوسائل المتاحة، مشددة على موقف روسيا في الدفاع عن سيادتها وردع المعتدين.