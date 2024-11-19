جامعة النيل تستقبل سفير جمهورية التشيك لدى مصر لبحث تعزيز الروابط التعليمية والثقافية

استقبلت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، وأوندريل كوتشي، مستشار ورئيس قسم الاقتصاد والتجارة بالسفارة، وذلك بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد.

هدف اللقاء إلى بحث سبل وأوجه التعاون بين جامعة النيل وجمهورية التشيك، والتشاور فيما يخص تعزيز الروابط التعليمية والثقافية بين الطرفين، والشراكات المستقبلية بما في ذلك برامج التبادل الأكاديمي والطلابي والمبادرات البحثية المشتركة التي من الممكن أن تتم بين الطرفين خاصة في مجالات التكنولوجيا، العلوم، الهندسة، والتنمية المستدامة، وشملت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات لاستكشاف فرص التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي.

من جانبه رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، بزيارة إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، والوفد المرافق له، وقال: "نحن فخورون بالزيارة وواثقون من أنها ستشكل بداية لعلاقة مثمرة تعزز مجتمعنا الأكاديمي وتوفير فرصًا قيمة لطلابنا"

وأكد رئيس جامعة النيل، عمق العلاقات التي تجمع ما بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية التشيك، في عدد من المجالات، مثمنا أهمية الشراكات الدولية، حيث أنها تتماشى مع رؤية الجامعة كمركز للابتكار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن جامعة النيل لها أكثر من 15 شراكة مع جامعات دولية توفر برامج التبادل والدرجات المزدوجة للطلاب كمنظور عالمي وخبرة تعليمية وحياتية دولية قيمة، كما أن لدى طلاب الجامعة ملفات تعريفية معترف بها دوليا من قبل أفضل المؤسسات البحثية وقواعد البيانات العالمية، ويتواجد خريجو جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم، وهناك عددا كبيرا منهم تم توظيفه في أهم الشركات العالمية، و تقلدوا مناصب قيادية وريادية.

في ذات السياق أعرب إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، عن إعجابه بالتزام جامعة النيل بتوفير تعليم عالي الجودة، وتركيز الجامعة في مبادراتها ومشروعاتها البحثية وكلياتها على البحث والابتكار وقال: "نحن متحمسون للإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن التعاون بين المؤسسات التشيكية وجامعة النيل، وهدفنا هو خلق المزيد من الفرص للطلاب والباحثين من كلا البلدين للمشاركة في تبادلات ذات قيمة عالية."

على جانب متصل قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، ومنسق الزيارة، أن زيارة سفير جمهورية التشيك لدى مصر، والوفد المرافق له، لجامعة النيل تؤكد مدى التزام الجامعة ببناء روابط دولية مهمة مع عدد من الشركاء وتعزيز مفهوم التبادل الثقافي وتوسيع آفاقها الأكاديمية، مؤكدة أن الجامعة تتطلع إلى إطلاق عدد من المبادرات المستقبلية التي من شأنها تعزيز العلاقة بين مصر وجمهورية التشيك في مجال التعليم العالي

خلال الزيارة تعرف سفير جمهورية التشيك لدى مصر، والوفد المرافق له، على النموذج التعليمي التطبيقي بجامعة النيل واهتمام الجامعة بريادة الأعمال و المجالات الابداعية، وقام خلال الزيارة بتفقد الحرم الجامعي ولقاء الطلاب والتفاعل معهم وزيارة عدد من المعامل المركزية بالجامعة، منها مركز F.A.C.T وهو أول مركز تدريب معتمد من FESTO في إفريقيا للتدريب والخدمات الصناعية في مصر، وزيارة مبادرة رواد النيل المدعومة والممولة من البنك المركزي المصري، والتي تعمل على تعزيز ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أنه كان في استقبال سفير جمهورية التشيك لدى مصر، والوفد المرافق له، الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر، إلى جانب أعضاء كلية التعليم المستمر، ورافقه خلال زيارة مبادرة رواد النيل الدكتورة هبة لبيب، نائب رئيس جامعة النيل للابتكار، و الرئيس التنفيذي لمبادرة رواد النيل

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