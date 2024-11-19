البورصة تخسر 10.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 10.2 مليار جنيه، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2.241 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 30,688.3 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 13,465.2 نقطة.

وانخفض مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 3,163.76 نقطة، كما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 8,282.36 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.3%، ليغلق عند مستوى 11,468.97 نقطة.

كما تراجع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.51% ليغلق عند 38,056.13 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.66%، ليغلق عند مستوى 6,684.1 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 1.5 مليار جنيه، و 41.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 1.6 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 2.8 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 1.2 مليار سهم، من 96.1 ألف صفقة منفذة.