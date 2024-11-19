بجولة مفاجئة.. محافظ البحيرة تقرر تغيير مديرة مدرسة أم المؤمنين بمركز بدر

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية لعدد من المدارس تفقدت خلالها مدرسة منشأة مهنا الإبتدائية التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية، التي تعمل بنظام الفترتين، وتستقبل 491 تلميذًا في الفترة الصباحية و522 تلميذًا في الفترة المسائية، في إطار الجولات المفاجئة وضمن الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العملية التعليمية بجميع ربوع مراكز وقرى المحافظة.

وتابعت محافظ البحيرة، سير العملية التعليمية وأعمال النظافة داخل الفصول، وكافة المرافق، وكذلك مراجعة إعمال الإضاءة بها، واطلعت على كراسات التحضير، ومتابعة آلية شرح الدروس ومدى تحصيل الطلاب ومستوى ادائهم.

وكما أجرت الدكتورة جاكلين عازر، جولة سيرا على الأقدام بشوارع قرية منشأة مهنا، والتقت خلالها بعدد من المواطنين واستمتعت إلى شكواهم، ووجهت بضرورة إيجاد حلول فورية للمشكلات التي تم طرحها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وتوجهت الدكتورة المحافظ لمركز بدر وتفقدت مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، و تابعت انتظام العملية التعليمية، داخل الفصول، ومحتوى الدروس والشرح المقدم لهم باليوم الدراسى بمختلف الفصول والمواد الدراسية .

وقررت تغيير مديرة المدرسة ، بعد رصد عدد من الملاحظات ومستوى النظافة بالمدرسة ووجهت الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بمراجعة أوضاع المدرسة بشكل كامل، لضمان تحسين مستوى الأداء والانضباط داخلها.

واختتمت محافظ البحيرة جولتها بتفقد مدرسة الشهيد إسلام ناصر جابر للتعليم الأساسي بقرية صلاح الدين بمركز بدر، والتي تعمل أيضًا بنظام الفترتين، وتضم 43 فصلًا بعدد 1955 تلميذًا وخلال الزيارة، تابعت سير العملية التعليمية بالمدرسة مؤكدة على تطبيق الإجراءات التى من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

من الجدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ومنذ إنطلاق العام الدراسي تواصل جهودها المكثفة من خلال الجولات المفاجئة لتقييم الأداء وضمان سير العمل وانتظام العملية التعليمية.