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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة ببعض مناطق

صور الأقمار الصناعية
صور الأقمار الصناعية
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انه تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب  المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس  اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة علي  جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر  علي كافة الانحاء.

كما يشهد  اليوم الثلاثاء ،شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وامطار  متوسطة  ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة الى متوسطة علي  مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمي والصغرى 12 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمي والصغري 15 درجة.

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