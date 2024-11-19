سامسونج تحصد 4 جوائز ضمن فئة "الأفضل في الابتكار" في CES 2025

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، تحقيق إنجاز جديد بحصولها على أربع جوائز ضمن فئة "الأفضل في الابتكار" من جمعية تكنولوجيا جوائز الابتكار المرموقة، وذلك ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 الذي يُعد أكبر حدث عالمي في مجال التكنولوجيا.

تأتي هذه الجوائز تأكيدًا على ريادة سامسونج في مجالات الذكاء الاصطناعي، التصميم المستدام، وتجارب المستخدم الشاملة. وأشادت الجمعية بمنتجات سامسونج المبتكرة التي تمثل نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا الاستهلاكية.

أبرز الإنجازات:

1. سماعات Galaxy Buds3 Pro:

حصلت على جائزة "الأفضل في الابتكار" في فئة سماعات الرأس بفضل جودة الصوت الفائقة، ميزة إلغاء الضوضاء التكيفية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدعم كسر حواجز اللغة عبر الترجمة الفورية.

2. Galaxy Z Fold6:

نال إشادة خاصة كأقوى هاتف قابل للطي بفضل أدائه العالي، تصميمه الأنحف، وميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الألعاب والإنتاجية.

3. Galaxy Tab S10 Series:

حصدت سلسلة الأجهزة اللوحية جائزة الابتكار لتقنياتها الذكية مثل شاشات Dynamic AMOLED 2X، وقلم S Pen المدمج، مما يوفر تجربة متكاملة للمستخدمين.

4. Galaxy Watch7:

كرمت لفئة تكنولوجيا الموضة والأزياء بفضل ميزاتها المتقدمة في مراقبة الصحة اليومية وتصميمها العصري.

رؤية سامسونج المستقبلية:

أكدت الشركة أن جوائز الابتكار تعكس رؤيتها في تقديم حلول ذكية تدعم الاتصال وتخصص التجارب لتلبية احتياجات المستخدمين. كما استعرضت مجموعة تقنياتها المبتكرة مثل:

Galaxy AI للصور: أدوات تحرير ذكية تدعم الإبداع والتخصيص.

LPDDR5X DRAM: أسرع شريحة ذاكرة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

Exynos W1000: معالج متطور للأجهزة القابلة للارتداء.

سيتمكن زوار معرض CES 2025، المقرر انعقاده في لاس فيغاس خلال الفترة من 7 إلى 10 يناير، من استكشاف أحدث منتجات سامسونج التي تمهد الطريق لعالم أكثر شمولية واستدامة.