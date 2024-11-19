20 نوفمبر.. سفارة إسبانيا تُطلق النسخة الرابعة من مؤتمر "محاضرات في علم المصريات والسياحة"

أعلنت سفارة إسبانيا في مصر بالتعاون مع معهد الدراسات المصرية القديمة في مدريد، تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر "محاضرات في علم المصريات والسياحة" لعام 2024.

يُعقد المؤتمر افتراضيًا باللغة الإسبانية على مدار يومي 20 و21 نوفمبر، بالتعاون مع جامعة ملقة وأقسام اللغة الإسبانية بجامعات القاهرة والزقازيق وبعض معاهد السياحة والفنادق.

ينظم هذا الحدث السنوي منذ عام 2021، مستهدفًا طلاب السنوات الجامعية الأخيرة، بهدف تعزيز الروابط الثقافية بين مصر وإسبانيا في مجالي علم المصريات والسياحة، إلى جانب دعم تعلم اللغة الإسبانية.

تتضمن المحاضرات لهذا العام موضوعات مميزة تشمل تفسير خلق الكون في النصوص المصرية القديمة، والآثار تحت الماء في مدينة الإسكندرية، والمواقع الأثرية غير المشهورة في دلتا النيل، ودور المرأة في مصر القديمة، مثل الآلهة والملكات.

كما يُركز المؤتمر على تمكين المرشدين السياحيين المستقبليين من خلال التدريب العملي واستخدام الوسائل الرقمية الحديثة.

من المتوقع أن يشارك أكثر من 100 طالب وطالبة في المؤتمر، الذي يُبث مجانًا عبر قناة مركز تكنولوجيا الصورة بجامعة ملقة، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا على مدار يومي انعقاده.