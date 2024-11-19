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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الخميس.. "راحة الأرواح" في حفل موسيقى بقبة الغوري

فرقة راحة الأرواح
فرقة راحة الأرواح
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ضمن أنشطة وزارة الثقافة، يقام بمركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من الأمسيات التي تقدمها فرقة "راحة الأرواح" بقيادة المنشد "أسامة علام" في الثامنة مساء الخميس القادم الموافق 21  نوفمبر الجاري . 

تتنوع فقرات الأمسية بين تقديم مختارات من الأناشيد و التواشيح الدينية منها " نور النبي"، "ماشي بنور الله"، موشح "أتاني زماني"، أنشودة "أيها المشتاق لا تنم"، "في هوى خير العباد" و غيرها من الأناشيد التي اشتهرت بها الفرقة.

تأسست فرقة "راحة الأرواح" عام ٢٠٢٠ و تتكون من مجموعة من المنشدين و المنشدات من محافظة البحيرة بهدف نشر التراث و القيم الروحية و السلام، كما تنشد الفرقة تقديم الفنون الهادفة التي تحمل كل معاني الحب لمديح سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

التنمية الثقافية التواشيح الدينية حفل موسيقى حافظة البحيرة صندوق التنمية الثقافية قطاع صندوق التنمية الثقافية مركز إبداع قبة الغورى