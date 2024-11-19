الخميس.. "راحة الأرواح" في حفل موسيقى بقبة الغوري

ضمن أنشطة وزارة الثقافة، يقام بمركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من الأمسيات التي تقدمها فرقة "راحة الأرواح" بقيادة المنشد "أسامة علام" في الثامنة مساء الخميس القادم الموافق 21 نوفمبر الجاري .

تتنوع فقرات الأمسية بين تقديم مختارات من الأناشيد و التواشيح الدينية منها " نور النبي"، "ماشي بنور الله"، موشح "أتاني زماني"، أنشودة "أيها المشتاق لا تنم"، "في هوى خير العباد" و غيرها من الأناشيد التي اشتهرت بها الفرقة.

تأسست فرقة "راحة الأرواح" عام ٢٠٢٠ و تتكون من مجموعة من المنشدين و المنشدات من محافظة البحيرة بهدف نشر التراث و القيم الروحية و السلام، كما تنشد الفرقة تقديم الفنون الهادفة التي تحمل كل معاني الحب لمديح سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.