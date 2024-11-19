سقوط أمطار متوسطة على كافة أحياء بورسعيد.. صور

شهدت محافظة بورسعيد، سقوط أمطار متوسطة، اليوم الثلاثاء، على أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وتتابع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع كافة الأحياء والمديريات الخدمية أي تداعيات لحالة الطقس السئ لسرعة مواجهة أي أحداث طارئة، فضلا عن سرعة الانتشار في الشوارع بكافة أحياء المحافظة لمواجهة تجمعات مياه الأمطار، في الوقت الذي انتظمت فيه حركة عبور السفن المجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل موانئ بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية، كما انتظمت حركة مرفق المعديات وكوبري النصر العائم.

وكان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية قد توقعوا أن يشهد طقس اليوم بمدن القناة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها رياح معتدلة سرعتها 26 كيلو متر في الساعة، وأجواء غائمة جزئيا.

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