البنك الأهلي المصري يطلق تطبيق خاص بالخدمات غير المالية لعملاء "بلاتينم"

أطلق البنك الأهلي المصري تطبيق خاص بالخدمات غير المالية في السوق المصري بالتعاون مع شركة بيكوك لخدمات الكونسيرج "NBE Platinum Concierge" بهدف تقديم تجربة مميزة جديدة للخدمات غير المالية لعملاء الأهلي بلاتينم بكل سهولة ويسر داخل وخارج مصر.

حيث صرح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن إطلاق تطبيق "NBE Platinum Concierge" لتقديم الخدمات غير المالية يعد استمرارا من البنك نحو التنوع والتميز في الخدمات المقدمة للعملاء لتواكب التطبيقات الرقمية الحالية دولياً واستكمالا للخدمات المميزة المقدمة لعملاء الأهلي بلاتينم، حيث يتيح التطبيق الجديد مجموعة كبيرة من المميزات وباقة من الخدمات الحصرية منها: خدمات السفر والحجوزات والخدمات الحكومية، إضافة إلى خدمات المطار وصالات الانتظار، وكذا خدمات أخرى مميزة سواء حال السفر أو التسوق بما يمنح العميل حامل التطبيق قيمة مضافة مميزة عند كل تجربة، مضيفا أن تلك الخدمات تتم من خلال فريق متخصص لإدارة جميع الخدمات بكل سهولة بما يلائم احتياجات وأنماط عملاء الأهلي بلاتينم، وهو ما يأتي توافقا مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات عملائه وإثراء باقة منتجاته وخدماته وتقديم مزايا تهدف الى توفير خصومات وعروض وخدمات حصرية يقدمها البنك الاهلي المصري لهم مثل خدمة الاهلي بوينتس والأهلي تقسيط والأهلي خصومات وخدمات اخرى .كخدمات المساعدة على الطريق, وبيكوك كونسيرج، بالإضافة الى خصومات فورية عن طريق برومو كود خاص لعملاء الأهلي بلاتينم، وهو ما يأتي استنادا لدراسة الاحتياجات وليؤكد على أن عميل البنك الاهلي المصري هو محور اهتمامه.

ومن جانبه أعرب حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة بيكوك لخدمات الكونسيرج عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، متوقعا نجاحا كبيرا لتلك التجربة مع عملاء الأهلي بلاتينم، حيث يتيح لعملاء الأهلي بلاتينم تحميل التطبيق الخاص بالخدمات غير المالية NBE Platinum Concierge من خلال متجر App Store & Google Store، وتسمح هذه الخدمة بالتواصل مع الشركة وتصفح الخدمات وطلبها بصورة سهلة وآمنة من خلال الكود غير المالي الخاص لكل عميل، مؤكدا حرص الشركة على تقديم أعلى معدلات الكفاءة والجودة من خلال التطبيق، والذي صمم خصيصا لعملاء الأهلي بلاتينم الذين سيحظون بباقة شاملة من الخدمات والمزايا الحصرية التي تناسب احتياجاتهم، وأضاف أن التطبيق يتيح خدمات المساعد الشخصي كحجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية داخل وخارج مصر والمطاعم وتذاكر الحفلات والمباريات والخدمات والاستفسارات الحكومية منها تجديد التراخيص وخدمات الشهر العقاري، وكذا خدمات النقل والضيافة وخدمات المساعدة على الطريق والخدمات الطبية إضافة الى خدمات المراسل ومنها الخدمات الحكومية وصيانة السيارات وخدمات السجل المدني مما يتيح لهم تجارب فريدة ومميزة.