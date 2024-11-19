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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي: الأولوية لدى الحكومة اللبنانية وقف إطلاق النار وحفظ السيادة

رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الأولوية لدى الحكومة اللبنانية،هي وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة، وكل ما يحقق هذا الهدف له الأولوية.
واستعرض ميقاتي خلال لقائه اليوم /الثلاثاء/، الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، لمساعي التي يقوم بها الموفد الأمريكي لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.
وشدد ميقاتي - خلال اللقاء - على تطبيق القرارات الدولية الواضحة، وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب، مشيرا إلى أن الهم الأساس لدى الحكومة اللبنانية، هو عودة النازحين سريعا إلى قراهم وبلداتهم ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية والتدمير العبثي الحاصل للبلدات اللبنانية.
 

الحكومة اللبنانية وقف اطلاق النار ميقاتي